How many times each Super League side has been picked for TV

THE 2026 Super League fixtures are out, and every one will be broadcast live.
Sky Sports will show them all, either as an exclusive pick or on Sky Sports +, while games will also be available on Super League + or on the BBC.
Here is how many times each Super League side will be broadcast either as an exclusive Sky pick or on the BBC.
Bradford Bulls – 4
Round Two – Friday, February 20 – vs Catalans Dragons – Bartercard Odsal – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Six – Thursday, March 26 – vs Castleford Tigers – OneBore Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Seven – Friday, April 3 – vs Leeds Rhinos – Bartercard Odsal – BBC iPlayer – 3pm
Round Ten – Saturday, May 2 – vs Wigan Warriors – The Brick Community Stadium – BBC iPlayer – 3pm
Castleford Tigers – 4
Round One – Sunday, February 15 – vs Wigan Warriors – OneBore Stadium – BBC iPlayer – 3pm
Round Two – Saturday, February 21 – vs Toulouse Olympique – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 6pm
Round Six – Thursday, March 26 – vs Bradford Bulls – OneBore Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Ten – Thursday, April 30 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Catalans Dragons – 4
Round Two – Friday, February 20 – vs Bradford Bulls – Bartercard Odsal – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Four – Friday, March 6 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Five – Saturday, March 21 – vs Hull KR – Stade Gilbert Brutus – BBC2 – 5.30pm
Round 13 – Saturday, June 6 – vs Wigan Warriors – Stade Jean Bouin – Sky Sports exclusive pick – 6.30pm
Huddersfield Giants – 2
Round Eight – Friday, April 17 – vs Leeds Rhinos – Accu Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 11 – Thursday, May 14 – vs St Helens – Accu Stadium – BBC iPlayer – 8pm
Hull FC – 4
Round Four – Thursday, March 5 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Seven – Friday, April 3 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – TBA
Round Eight – Thursday, April 16 – vs St Helens – MKM Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 12 – Friday, May 22 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Hull KR – 11
Round One – Thursday, February 12 – vs York Knights – LNER Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
World Club Challenge – Thursday, February 19 – vs Brisbane Broncos – MKM Stadium – Sky Sports exclusive pick – 7.30pm
Round Three – Saturday, February 28 – vs Leeds Rhinos – Allegiant Stadium – Sky Sports exclusive pick – TBA
Round Five – Saturday, March 21 – vs Catalans Dragons – Stade Gilbert Brutus – BBC2 – 5.30pm
Round Six – Friday, March 27 – vs St Helens – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Seven – Friday, April 3 – vs Hull FC – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – TBA
Round Ten – Thursday, April 30 – vs Castleford Tigers – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 11 – Saturday, May 16 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm
Round 12 – Thursday, May 21 – vs Wigan Warriors – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 13 – Saturday, June 6 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – BBC2 – 5.30pm
Round 15 – Friday, June 19 – vs Leigh Leopards – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Leeds Rhinos – 8
Round Three – Saturday, February 28 – vs Hull KR – Allegiant Stadium – Sky Sports exclusive pick – TBA
Round Six – Sunday, March 29 – vs Warrington Wolves – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm
Round Seven – Friday, April 3 – vs Bradford Bulls – Bartercard Odsal – BBC iPlayer – 3pm
Round Eight – Friday, April 17 – vs Huddersfield Giants – Accu Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Ten – Friday, May 1 – vs Wakefield Trinity – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 11 – Friday, May 15 – vs Wigan Warriors – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 13 – Thursday, June 4 – vs St Helens – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 15 – Thursday, June 18 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Leigh Leopards – 7
Round Three – Thursday, February 26 – vs Wigan Warriors – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Four – Friday, March 6 – vs Catalans Dragons – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Five – Friday, March 20 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Six – Saturday, March 28 – vs Toulouse Olympique – Progress With Unity Stadium – BBC2 – 5.30pm
Round 11 – Saturday, May 16 – vs Hull KR – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm
Round 12 – Friday, May 22 – vs Hull FC – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 15 – Friday, June 19 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
St Helens – 7
Round One – Friday, February 13 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Six – Friday, March 27 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Seven – Friday, April 3 – vs Wigan Warriors – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Eight – Thursday, April 16 – vs Hull FC – MKM Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 11 – Thursday, May 14 – vs Huddersfield Giants – Accu Stadium – BBC iPlayer – 8pm
Round 13 – Thursday, June 4 – vs Leeds Rhinos – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 14 – Thursday, June 11 – vs Warrington Wolves – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Toulouse Olympique – 4
Round Two – Saturday, February 21 – vs Castleford Tigers – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 6pm
Round Four – Saturday, March 7 – vs Wigan Warriors – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 5pm
Round Six – Saturday, March 28 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – BBC2 – 5.30pm
Round Nine – Thursday, April 23 – vs York Knights – York Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Wakefield Trinity – 6
Round Three – Saturday, February 28 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – BBC2 – 5.30pm
Round Four – Thursday, March 5 – vs Hull FC – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Five – Friday, March 20 – vs Leigh Leopards – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Ten – Friday, May 1 – vs Leeds Rhinos – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 13 – Saturday, June 6 – vs Hull KR – DIY Kitchens Stadium – BBC2 – 5.30pm
Round 14 – Friday, June 12 – vs Wigan Warriors – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Warrington Wolves – 6
Round One – Friday, February 13 – vs St Helens – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Three – Saturday, February 28 – vs Wakefield Trinity – Halliwell Jones Stadium – BBC2 – 5.30pm
Round Six – Sunday, March 29 – vs Leeds Rhinos – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm
Round Nine – Friday, April 24 – vs Wigan Warriors – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 14 – Thursday, June 11 – vs St Helens – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 15 – Thursday, June 18 – vs Leeds Rhinos – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Wigan Warriors – 9
Round One – Sunday, February 15 – vs Castleford Tigers – OneBore Stadium – BBC iPlayer – 3pm
Round Three – Thursday, February 26 – vs Leigh Leopards – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Four – Saturday, March 7 – vs Toulouse Olympique – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 5pm
Round Seven – Friday, April 3 – vs St Helens – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Nine – Friday, April 24 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Ten – Saturday, May 2 – vs Bradford Bulls – The Brick Community Stadium – BBC iPlayer – 3pm
Round 11 – Friday, May 15 – vs Leeds Rhinos – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 12 – Thursday, May 21 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round 14 – Friday, June 12 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
York Knights – 2
Round One – Thursday, February 12 – vs Hull KR – York Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm
Round Nine – Thursday, April 23 – vs Toulouse Olympique – York Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm