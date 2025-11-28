How many times each Super League side has been picked for TV

   28/11/2025

THE 2026 Super League fixtures are out, and every one will be broadcast live.

Sky Sports will show them all, either as an exclusive pick or on Sky Sports +, while games will also be available on Super League + or on the BBC.

Here is how many times each Super League side will be broadcast either as an exclusive Sky pick or on the BBC.

Bradford Bulls – 4

Round Two – Friday, February 20 – vs Catalans Dragons – Bartercard Odsal – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Six – Thursday, March 26 – vs Castleford Tigers – OneBore Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Seven – Friday, April 3 – vs Leeds Rhinos – Bartercard Odsal – BBC iPlayer – 3pm

Round Ten – Saturday, May 2 – vs Wigan Warriors – The Brick Community Stadium – BBC iPlayer – 3pm

Castleford Tigers – 4

Round One – Sunday, February 15 – vs Wigan Warriors – OneBore Stadium – BBC iPlayer – 3pm

Round Two – Saturday, February 21 – vs Toulouse Olympique – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 6pm

Round Six – Thursday, March 26 – vs Bradford Bulls – OneBore Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Ten – Thursday, April 30 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Catalans Dragons – 4

Round Two – Friday, February 20 – vs Bradford Bulls – Bartercard Odsal – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Four – Friday, March 6 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Five – Saturday, March 21 – vs Hull KR – Stade Gilbert Brutus – BBC2 – 5.30pm

Round 13 – Saturday, June 6 – vs Wigan Warriors – Stade Jean Bouin – Sky Sports exclusive pick – 6.30pm

Huddersfield Giants – 2

Round Eight – Friday, April 17 – vs Leeds Rhinos – Accu Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 11 – Thursday, May 14 – vs St Helens – Accu Stadium – BBC iPlayer – 8pm

Hull FC – 4

Round Four – Thursday, March 5 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Seven – Friday, April 3 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – TBA

Round Eight – Thursday, April 16 – vs St Helens – MKM Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 12 – Friday, May 22 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Hull KR – 11

Round One – Thursday, February 12 – vs York Knights – LNER Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

World Club Challenge – Thursday, February 19 – vs Brisbane Broncos – MKM Stadium – Sky Sports exclusive pick – 7.30pm

Round Three – Saturday, February 28 – vs Leeds Rhinos – Allegiant Stadium – Sky Sports exclusive pick – TBA

Round Five – Saturday, March 21 – vs Catalans Dragons – Stade Gilbert Brutus – BBC2 – 5.30pm

Round Six – Friday, March 27 – vs St Helens – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Seven – Friday, April 3 – vs Hull FC – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – TBA

Round Ten – Thursday, April 30 – vs Castleford Tigers – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 11 – Saturday, May 16 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm

Round 12 – Thursday, May 21 – vs Wigan Warriors – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 13 – Saturday, June 6 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – BBC2 – 5.30pm

Round 15 – Friday, June 19 – vs Leigh Leopards – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Leeds Rhinos – 8

Round Three – Saturday, February 28 – vs Hull KR – Allegiant Stadium – Sky Sports exclusive pick – TBA

Round Six – Sunday, March 29 – vs Warrington Wolves – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm

Round Seven – Friday, April 3 – vs Bradford Bulls – Bartercard Odsal – BBC iPlayer – 3pm

Round Eight – Friday, April 17 – vs Huddersfield Giants – Accu Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Ten – Friday, May 1 – vs Wakefield Trinity – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 11 – Friday, May 15 – vs Wigan Warriors – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 13 – Thursday, June 4 – vs St Helens – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 15 – Thursday, June 18 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Leigh Leopards – 7

Round Three – Thursday, February 26 – vs Wigan Warriors – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Four – Friday, March 6 – vs Catalans Dragons – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Five – Friday, March 20 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Six – Saturday, March 28 – vs Toulouse Olympique – Progress With Unity Stadium – BBC2 – 5.30pm

Round 11 – Saturday, May 16 – vs Hull KR – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm

Round 12 – Friday, May 22 – vs Hull FC – Progress With Unity Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 15 – Friday, June 19 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

St Helens – 7

Round One – Friday, February 13 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Six – Friday, March 27 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Seven – Friday, April 3 – vs Wigan Warriors – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Eight – Thursday, April 16 – vs Hull FC – MKM Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 11 – Thursday, May 14 – vs Huddersfield Giants – Accu Stadium – BBC iPlayer – 8pm

Round 13 – Thursday, June 4 – vs Leeds Rhinos – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 14 – Thursday, June 11 – vs Warrington Wolves – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Toulouse Olympique – 4

Round Two – Saturday, February 21 – vs Castleford Tigers – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 6pm

Round Four – Saturday, March 7 – vs Wigan Warriors – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 5pm

Round Six – Saturday, March 28 – vs Leigh Leopards – Progress With Unity Stadium – BBC2 – 5.30pm

Round Nine – Thursday, April 23 – vs York Knights – York Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Wakefield Trinity – 6

Round Three – Saturday, February 28 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – BBC2 – 5.30pm

Round Four – Thursday, March 5 – vs Hull FC – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Five – Friday, March 20 – vs Leigh Leopards – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Ten – Friday, May 1 – vs Leeds Rhinos – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 13 – Saturday, June 6 – vs Hull KR – DIY Kitchens Stadium – BBC2 – 5.30pm

Round 14 – Friday, June 12 – vs Wigan Warriors – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Warrington Wolves – 6

Round One – Friday, February 13 – vs St Helens – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Three – Saturday, February 28 – vs Wakefield Trinity – Halliwell Jones Stadium – BBC2 – 5.30pm

Round Six – Sunday, March 29 – vs Leeds Rhinos – AMT Headingley – Sky Sports exclusive pick – 5.30pm

Round Nine – Friday, April 24 – vs Wigan Warriors – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 14 – Thursday, June 11 – vs St Helens – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 15 – Thursday, June 18 – vs Leeds Rhinos – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Wigan Warriors – 9

Round One – Sunday, February 15 – vs Castleford Tigers – OneBore Stadium – BBC iPlayer – 3pm

Round Three – Thursday, February 26 – vs Leigh Leopards – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Four – Saturday, March 7 – vs Toulouse Olympique – Stade Ernest Wallon – Sky Sports exclusive pick – 5pm

Round Seven – Friday, April 3 – vs St Helens – BrewDog Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Nine – Friday, April 24 – vs Warrington Wolves – Halliwell Jones Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Ten – Saturday, May 2 – vs Bradford Bulls – The Brick Community Stadium – BBC iPlayer – 3pm

Round 11 – Friday, May 15 – vs Leeds Rhinos – The Brick Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 12 – Thursday, May 21 – vs Hull KR – Sewell Group Craven Park – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round 14 – Friday, June 12 – vs Wakefield Trinity – DIY Kitchens Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

York Knights – 2

Round One – Thursday, February 12 – vs Hull KR – York Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm

Round Nine – Thursday, April 23 – vs Toulouse Olympique – York Community Stadium – Sky Sports exclusive pick – 8pm