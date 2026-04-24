Oldham v Workington Town Match Preview & Team Squads

OLDHAM will be looking to secure their sixth straight league victory when they face Workington at Bower Fold, Stalybridge on Sunday afternoon (kick-off 3pm).

Their coach Alan Kilshaw (pictured above) has made just one change to the squad that was announced ahead of last week’s defeat of Hunslet.

New signing Luke Forber, who has joined from North Wales Crusaders, goes straight into the squad, while Luke Thomas has returned to Warrington.

Jack Walker, who was a doubt with a hamstring strain, has made a full recovery and retains his place in the squad.

Workington coach Jonty Gorley has named a 20-man squad. Zarrin Galea is unavailable due to HIA protocol after his head injury sustained against Midlands Hurricanes, while Spencer Fulton and Oscar Doran return to the squad, as does Mason Lewthwaite.

SQUADS

Oldham: 1 Jack Walker, 2 Kieran Dixon, 4 Ben Davies, 5 Jake Bibby, 7 Riley Dean, 9 Matty Wildie, 10 Owen Farnworth, 11 Matty Ashurst, 12 Ryan Lannon, 13 Adam Milner, 14 Cole Geyer, 15 Ted Chapelhow, 16 Ewan Moore, 18 Jaron Purcell, 21 Tom Nisbet, 23 Josh Drinkwater, 24 Marcus Greener, 25 Sam Littler, 27 Bailey Liu, 29 Luke Forber

Outs: Luke Thomas

Ins: 29 Luke Forber

Town: 2 Oscar Doran, 3 Rio Corkill, 4 Braden Leigh, 5 Alex Donaghy, 6 Jake Carter, 7 Dominic Wear, 9 Jamie Doran, 11 Mason Lewthwaite, 13 Jack Stephenson, 14 Callum Phillips, 15 Callum Farrer, 16 Guy Graham, 17 Lucas Castle, 19 Spencer Fulton, 21 Evan Lawther, 24 Grant Reid, 25 Bear Williams, 26 Tuarae Rawhiti, 28 Jack Ainley, 29 Jack Dickinson

Outs: 1 Zarrin Galea, 8 Ross Ainley, 22 Delaine Bedward-Gittens, 23 Tobias Gibson,

Ins: 2 Oscar Doran, 11 Mason Lewthwaite, 19 Spencer Fulton,

Referee: Luke Bland

STATS

Last ten meetings:

Oldham 56, Workington 0 (L1R23, 1/9/24)

(at Boundary Park)

Workington 4, Oldham 28 (L1R13, 23/6/24)

Workington 10, Oldham 48 (L1R1, 17/3/24)

Oldham 40, Workington 24 (L1R15, 23/8/23)

(at Boundary Park)

Workington 18, Oldham 28 (L1R8, 14/5/23)

Workington 16, Oldham 26 (L1R13, 23/6/19)

(at Borough Park)

Oldham 28, Workington 32 (L1R1, 17/2/19)

(at Whitebank Stadium)

Oldham 14, Workington 16 (L1R15, 1/7/18)

(at Whitebank Stadium)

Workington 10, Oldham 32 (L1R8, 29/4/18)

Oldham 30, Workington 16 (CSR1, 7/8/16)

(at Bower Fold)

MATTY ASHURST needs one appearance to reach 400 for his career.

​ – 34 for Oldham (2025-2026)

– 230 for Wakefield Trinity (2015-2024)

​ – 75 for Salford Red Devils/City Reds (2012-2014)

​ – 60 for St Helens (2009-2011)