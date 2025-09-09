Refereeing appointments confirmed for Super League Round 26

THE penultimate round of Super League action is upon this weekend and what a weekend of action it promises to be.
Leeds Rhinos and Catalans Dragons kick things off on Thursday night before Castleford Tigers travel to Wigan Warriors on Friday night alongside Leigh Leopards’ home clash against St Helens.
On Saturday, Hull FC host Warrington Wolves whilst Hull KR visit Wakefield Trinity before Huddersfield go up against Salford Red Devils.
But, who will officiate all six fixtures?
Leeds Rhinos v Catalans Dragons
11th September, KO: 20:00
M Com: M. Hebblethwaite
Referee: J. Smith
Reserve Referee: D. Arnold
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: J. Roberts
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: S. Williams
Wigan Warriors v Castleford Tigers
12th September, KO: 20:00
M Com: P. Taberner
Referee: A. Moore
Reserve Referee: A. Williams
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: W. Turley
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: N. Hope
Leigh Leopards v St Helens
12th September, KO: 20:00
M Com: P. Smith
Referee: L. Moore
Reserve Referee: T. Jones
Touch Judge 1: M. Griffiths
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: J. Smith
Time Keeper: A. Brown
Wakefield Trinity v Hull KR
13th September, KO: 17:30
M Com: G. Kershaw
Referee: C. Kendall
Reserve Referee: S. Jenkinson
Touch Judge 1: N. Horton
Touch Judge 2: M. Lynn
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: D. Milburn
Hull FC v Warrington Wolves
13th September, KO: 17:30
M Com: T. Randerson
Referee: T. Grant
Reserve Referee: D. Frederick
Touch Judge 1: D. Arnold
Touch Judge 2: G. Jones
Video Referee: M. Griffiths
Time Keeper: M. Hawkes
Huddersfield Giants v Salford Red Devils
14th September, KO: 15:00
M Com: S. Williams
Referee: S. Mikalauskas
Reserve Referee: M. Clayton
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: J. Stearne
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: P. Hewitt