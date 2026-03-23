Super League Attendances: Wigan Warriors and Hull FC impress

   23/03/2026

WHAT were the attendances over Round Five of Super League?

Wigan Warriors 23-22 York Knights
13,187 at The Brick Community Stadium on Thursday night

Toulouse Olympique 16-30 St Helens
4,652 at Stade Ernest Wallon on Friday night

Bradford Bulls 26-14 Huddersfield Giants
10,031 at Bartercard Odsal on Friday night

Wakefield Trinity 18-14 Leigh Leopards
7,552 at the DIY Kitchens Stadium on Friday night

Warrington Wolves 72-6 Castleford Tigers
9,342 at the Halliwell Jones Stadium on Saturday afternoon

Catalans Dragons 26-20 Hull KR
8,156 at Stade Gilbert Brutus on Saturday evening

Hull FC 24-16 Leeds Rhinos
12,871 at the MKM Stadium on Sunday afternoon