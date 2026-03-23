Super League Attendances: Wigan Warriors and Hull FC impress

WHAT were the attendances over Round Five of Super League?
Wigan Warriors 23-22 York Knights
13,187 at The Brick Community Stadium on Thursday night
Toulouse Olympique 16-30 St Helens
4,652 at Stade Ernest Wallon on Friday night
Bradford Bulls 26-14 Huddersfield Giants
10,031 at Bartercard Odsal on Friday night
Wakefield Trinity 18-14 Leigh Leopards
7,552 at the DIY Kitchens Stadium on Friday night
Warrington Wolves 72-6 Castleford Tigers
9,342 at the Halliwell Jones Stadium on Saturday afternoon
Catalans Dragons 26-20 Hull KR
8,156 at Stade Gilbert Brutus on Saturday evening
Hull FC 24-16 Leeds Rhinos
12,871 at the MKM Stadium on Sunday afternoon