Super League refereeing appointments confirmed for Round Two

ROUND TWO of Super League is upon us this weekend and what a weekend it promises to be!
With Hull KR doing battle with Brisbane Broncos in the World Club Challenge, both Rovers and Warrington Wolves have a weekend off in the league.
That means that the action kicks off on Friday night as Bradford Bulls host Catalans Dragons, York Knights travel to Leeds Rhinos and St Helens take on Leigh Leopards.
On Saturday, Castleford Tigers visit Toulouse Olympique with Wigan Warriors hosting Hull FC later that night.
The final game of the weekend sees Wakefield Trinity make the short trip to Yorkshire rivals Huddersfield Giants.
But, who will officiate those games?
Bradford Bulls v Catalans Dragons
20th February, KO: 20:00
M Com: P. Hewitt
Referee: L. Rush
Reserve Referee: A. Belafonte
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: D. Arnold
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: D. Milburn
Leeds Rhinos v York RLFC
20th February, KO: 20:00
M Com: P. Crashley
Referee: J. Vella
Reserve Referee: M. Clayton
Touch Judge 1: G. Jones
Touch Judge 2: E. Mccarthy
Video Referee: J. Smith
Time Keeper: S. Williams
St Helens v Leigh Leopards
20th February, KO: 20:00
M Com: P. Smith
Referee: A. Moore
Reserve Referee: K. Silcock
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: D. Bowmer
Video Referee: C. Kendall
Toulouse Olympique XIII v Castleford Tigers
21st February, KO: 19:00
M Com: T. Alibert
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: A. Guedes
Touch Judge 1: Q. Boissonnade
Touch Judge 2: S. Ellis
Video Referee: L. Moore
Wigan Warriors v Hull FC
21st February, KO: 20:00
M Com: P. Taberner
Referee: T. Grant
Reserve Referee: T. Jones
Touch Judge 1: N. Horton
Touch Judge 2: M. Craven
Video Referee: A. Moore
Time Keeper: A. Mills
Huddersfield Giants v Wakefield Trinity
22nd February, KO: 15:00
M Com: P. Hewitt
Referee: J. Smith
Reserve Referee: J. Callaghan
Touch Judge 1: A. Cameron
Touch Judge 2: T. Jones
Video Referee: J. Vella