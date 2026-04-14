Super League Round Eight refereeing appointments confirmed

ROUND EIGHT of Super League is upon us this weekend and what a weekend it promises to be!
The action kicks off on Thursday night when Hull FC host St Helens before Hull KR travel to Toulouse Olympique on Friday night alongside Huddersfield Giants’ clash against Leeds Rhinos and York Knights’ home fixture against Leigh Leopards.
On Saturday, Bradford Bulls visit Wakefield Trinity before Catalans Dragons host Warrington Wolves in the evening.
Last but not least, Wigan Warriors take on Castleford Tigers. But, who will officiate all seven fixtures?
Hull FC v St Helens
16th April, KO: 20:00
M Com: M. Hawkes
Referee: L. Moore
Reserve Referee: G. Cox
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: A. Cameron
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: M. Hebblethwaite
Toulouse Olympique XIII v Hull KR
17th April, KO: 19:00
M Com: T. Alibert
Referee: A. Moore
Reserve Referee: M. Lynn
Touch Judge 1: W. Turley
Touch Judge 2: Q. Boissonnade
Video Referee: M. Griffiths
Huddersfield Giants v Leeds Rhinos
17th April, KO: 20:00
M Com: S. Williams
Referee: J. Smith
Reserve Referee: L. Bland
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: S. Ellis
Video Referee: J. Vella
Time Keeper: P. Crashley
York RLFC v Leigh Leopards
17th April, KO: 20:00
M Com: G. Kershaw
Referee: T. Jones
Reserve Referee: C. Hughes
Touch Judge 1: T. Gibbs
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: D. Milburn
Wakefield Trinity v Bradford Bulls
18th April, KO: 15:00
M Com: D. Milburn
Referee: L. Rush
Reserve Referee: T. Jones
Touch Judge 1: G. Jones
Touch Judge 2: N. Horton
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: J. Brook
Catalans Dragons v Warrington Wolves
18th April, KO: 19:00
M Com: T. Alibert
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: W. Turley
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: G. Poumes
Video Referee: A. Moore
Time Keeper: P. Jenkins
Wigan Warriors v Castleford Tigers
19th April, KO: 15:00
M Com: K. Leyland
Referee: J. Vella
Reserve Referee: P. Marklove
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: D. Arnold
Video Referee: C. Worsley
Time Keeper: P. Taberner