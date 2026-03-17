Super League Round Five refereeing appointments confirmed

SUPER LEAGUE Round Five is upon us and what a weekend of action it promises to be!
The action kicks off on Thursday night when York Knights travel to Wigan Warriors, before Toulouse Olympique host St Helens on Friday alongside Leigh Leopards’ trip to Wakefield Trinity and Bradford Bulls’ home clash against Huddersfield Giants.
On Saturday, Warrington Wolves will host Castleford Tigers with Catalans Dragons taking on Hull KR.
Last but not least, Leeds Rhinos travel to Hull FC to round off the weekend’s action. But, who will officiate the six fixtures?
Wigan Warriors v York RLFC
19th March, KO: 20:00
M Com: A. Brown
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: P. Brooke
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: W. Turley
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: A. Mills
Toulouse Olympique XIII v St Helens
20th March, KO: 19:00
M Com: T. Alibert
Referee: T. Grant
Reserve Referee: R. Cox
Touch Judge 1: A. Cameron
Touch Judge 2: Q. Boissonnade
Video Referee: J. Smith
Wakefield Trinity v Leigh Leopards
20th March, KO: 20:00
M Com: P. Crashley
Referee: C. Kendall
Reserve Referee: T. Jones
Touch Judge 1: M. Griffiths
Touch Judge 2: D. Bowmer
Time Keeper: L. Moore
Bradford Bulls v Huddersfield Giants
20th March, KO: 20:00
M Com: P. Hewitt
Referee: A. Moore
Reserve Referee: S. Ellis
Touch Judge 1: D. Arnold
Touch Judge 2: N. Horton
Video Referee: J. Vella
Time Keeper: A. Hardcastle
Warrington Wolves v Castleford Tigers
21st March, KO: 15:00
M Com: P. Taberner
Referee: L. Rush
Reserve Referee: A. Williams
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: S. Mikalauskas
Video Referee: A. Moore
Catalans Dragons v Hull KR
21st March, KO: 18:30
M Com: T. Alibert
Referee: J. Smith
Reserve Referee: A. Cameron
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: G. Poumes
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: P. Jenkins
Hull FC v Leeds Rhinos
22nd March, KO: 15:00
M Com: M. Hawkes
Referee: L. Moore
Reserve Referee: D. Arnold
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: T. Randerson