The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles in Super League

Top metre makers
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 3,948 metres made
2. Bailey Hodgson – Leigh Leopards – 3,563 metres made
3. Tom Davies – Hull KR – 3,536 metres made
4. Liam Marshall – Wigan Warriors – 3,498 metres made
5. Tristan Sailor – St Helens – 3,306 metres made
Offloads
1. Taane Milne – Huddersfield Giants – 46 offloads
2. Herman Ese’ese – Hull FC – 42 offloads
3. Harry Newman – Leeds Rhinos – 41 offloads
4. Paul Vaughan – Warrington Wolves – 39 offloads
4. Tevita Pangai Junior – Catalans Dragons – 39 offloads
Try assists
1. Lachlan Lam – Leigh Leopards – 39 try assists
2. Jake Connor – Leeds Rhinos – 30 try assists
3. Mikey Lewis – Hull KR – 27 try assists
4. Tristan Sailor – St Helens – 24 try assists
5. Mason Lino – Wakefield Trinity – 21 try assists
Most errors
1. Tom Johnstone – Wakefield Trinity – 32 errors
2. Tom Davies – Hull KR – 29 errors
2. Mikey Lewis – Hull KR – 29 errors
4. Mark Percival – St Helens – 28 errors
4. Matt Dufty – Warrington Wolves – 28 errors
Most missed tackles
1. Edwin Ipape – Leigh Leopards – 101 missed tackles
2. Gareth O’Brien – Leigh Leopards – 88 missed tackles
3. Tyrone May – Hull KR – 84 missed tackles
4. Luke Keary – Catalans Dragons – 83 missed tackles
5. Oliver Partington – Catalans Dragons – 81 missed tackles
5. Mikey Lewis – Hull KR – 81 missed tackles