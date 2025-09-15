The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles in Super League

Top metre makers
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 4,108 metres made
2. Bailey Hodgson – Leigh Leopards – 3,783 metres made
3. Tom Davies – Hull KR – 3,664 metres made
4. Liam Marshall – Wigan Warriors – 3,594 metres made
5. Tristan Sailor – St Helens – 3,545 metres made
Offloads
1. Taane Milne – Huddersfield Giants – 46 offloads
2. Herman Ese’ese – Hull FC – 42 offloads
3. Harry Newman – Leeds Rhinos – 41 offloads
4. Paul Vaughan – Warrington Wolves – 39 offloads
4. Tevita Pangai Junior – Catalans Dragons – 39 offloads
Try assists
1. Lachlan Lam – Leigh Leopards – 40 try assists
2. Jake Connor – Leeds Rhinos – 30 try assists
3. Mikey Lewis – Hull KR – 28 try assists
4. Tristan Sailor – St Helens – 25 try assists
5. Mason Lino – Wakefield Trinity – 22 try assists
Most errors
1. Tom Johnstone – Wakefield Trinity – 33 errors
2. Mikey Lewis – Hull KR – 31 errors
2. Davy Litten – Hull FC – 31 errors
4. Tom Davies – Hull KR – 29 errors
4. Mark Percival – St Helens – 29 errors
Most missed tackles
1. Edwin Ipape – Leigh Leopards – 105 missed tackles
2. Gareth O’Brien – Leigh Leopards – 92 missed tackles
3. Tyrone May – Hull KR – 88 missed tackles
3. Luke Keary – Catalans Dragons – 88 missed tackles
5. Mikey Lewis – Hull KR – 86 missed tackles