The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 814 metres
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 732 metres
3. Tristan Sailor – St Helens – 644 metres
4. Cai Taylor-Wray – Warrington Wolves – 603 metres
4. Esan Marsters – Bradford Bulls – 602 metres
Offloads
1. Harry Newman – Leeds Rhinos – 12 offloads
2. Kallum Watkins – Leeds Rhinos – 9 offloads
3. Waqa Blake – Bradford Bulls – 9 offloads
4. Taane Milne – Huddersfield Giants – 8 offloads
5. Nick Cotric – Catalans Dragons – 8 offloads
Try assists
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 5 try assists
2. Adam Keighran – Wigan Warriors – 5 try assists
3. Rowan Milnes – Bradford Bulls – 5 try assists
4. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 5 try assists
5. Jackson Hastings – St Helens – 5 try assists
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 9 errors
2. Adam Keighran – Wigan Warriors – 8 errors
3. Sam Wood – York Knights – 7 errors
4. Ethan Ryan – Bradford Bulls – 7 errors
5. Connor Carr – Huddersfield Giants – 7 errors
Most missed tackles
1. Peta Hiku – Hull KR – 22 missed tackles
2. Kruise Leeming – Catalans Dragons – 22 missed tackles
3. Owen Trout – Leigh Leopards – 20 missed tackles
4. Arthur Romano – Hull FC – 20 missed tackles
5. Adam Cook – Leigh Leopards – 19 missed tackles