The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 1,024 metres
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 876 metres
3. Tristan Sailor – St Helens – 820 metres
4. Esan Marsters – Bradford Bulls – 758 metres
5. Toa Mata’afa – York Knights – 756 metres
Offloads
1. Harry Newman – Leeds Rhinos – 12 offloads
2. Kallum Watkins – Leeds Rhinos – 11 offloads
3. Junior Nsemba – Wigan Warriors – 11 offloads
4. Charlie Staines – Catalans Dragons – 10 offloads
5. Nick Cotric – Catalans Dragons – 9 offloads
Try assists
1. George Williams – Warrington Wolves – 7 try assists
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 6 try assists
3. Jackson Hastings – St Helens – 6 try assists
4. Tyrone May – Hull KR – 5 try assists
5. Danny Walker – Warrington Wolves – 5 try assists
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 13 errors
2. Adam Keighran – Wigan Warriors – 11 errors
3. Tristan Sailor – St Helens – 8 errors
4. Ethan Ryan – Bradford Bulls – 8 errors
5. Mikaele Ravalawa – Castleford Tigers – 8 errors
Most missed tackles
1. Peta Hiku – Hull KR – 27 missed tackles
2. Mikey Lewis – Hull KR – 26 missed tackles
3. Arthur Romano – Hull FC – 26 missed tackles
4. Tom Weaver – Castleford Tigers – 25 missed tackles
5. Alrix Da Costa – Catalans Dragons – 23 missed tackles