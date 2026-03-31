The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 1,238 metres
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 1,023 metres
3. Tristan Sailor – St Helens – 947 metres
4. Esan Marsters – Bradford Bulls – 888 metres
5. Toa Mata’afa – York Knights – 885 metres
Offloads
1. Patrick Mago – Wigan Warriors – 13 offloads
2. Junior Nsemba – Wigan Warriors – 13 offloads
3. Harry Newman – Leeds Rhinos – 12 offloads
4. Kallum Watkins – Leeds Rhinos – 12 offloads
5. Tristan Sailor – St Helens – 12 offloads
Try assists
1. George Williams – Warrington Wolves – 8 try assists
2. Jackson Hastings – St Helens – 7 try assists
3. Tyrone May – Hull KR – 6 try assists
4. Rowan Milnes – Bradford Bulls – 6 try assists
5. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 6 try assists
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 15 errors
2. Adam Keighran – Wigan Warriors – 12 errors
3. Ethan Ryan – Bradford Bulls – 10 errors
4. Jacob Gagai – Huddersfield Giants – 9 errors
5. Tristan Sailor – St Helens – 9 errors
Most missed tackles
1. Mikey Lewis – Hull KR – 32 missed tackles
2. Peta Hiku – Hull KR – 30 missed tackles
3. Arthur Romano – Hull FC – 29 missed tackles
4. Adam Cook – Leigh Leopards – 27 missed tackles
5. Tom Weaver – Castleford Tigers – 27 missed tackles