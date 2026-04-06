The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 1,391 metres
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 1,199 metres
3. Tristan Sailor – St Helens – 1,085 metres
4. Esan Marsters – Bradford Bulls – 1,046 metres
5. Innes Senior – Leigh Leopards – 958 metres
Offloads
1. Tristan Sailor – St Helens – 16 offloads
2. Junior Nsemba – Wigan Warriors – 16 offloads
3. Joe Mellor – Bradford Bulls – 14 offloads
4. Patrick Mago – Wigan Warriors – 14 offloads
5. Esan Marsters – Bradford Bulls – 13 offloads
Try assists
1. George Williams – Warrington Wolves – 9 offloads
2. Jackson Hastings – St Helens – 8 offloads
3. Tyrone May – Hull KR – 7 offloads
4. Rowan Milnes – Bradford Bulls – 7 offloads
5. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 6 offloads
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 17 errors
2. Adam Keighran – Wigan Warriors – 14 errors
3. Lewis Murphy – St Helens – 12 errors
4. Lewis Martin – Hull FC – 11 errors
5. Ethan Ryan – Bradford Bulls – 11 errors
Most missed tackles
1. Mikey Lewis – Hull KR – 37 missed tackles
2. Jack Farrimond – Wigan Warriors – 37 missed tackles
3. Peta Hiku – Hull KR – 36 missed tackles
4. Adam Keighran – Wigan Warriors – 34 missed tackles
5. Arthur Romano – Hull FC – 33 missed tackles