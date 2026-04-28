The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 1,692 metres
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 1,594 metres
3. Tristan Sailor – St Helens – 1,539 metres
4. Tom Davies – Hull KR – 1,303 metres
5. David Nofoaluma – York Knights – 1,277 metres
Offloads
1. Tristan Sailor – St Helens – 21 offloads
2. Patrick Mago – Wigan Warriors – 19 offloads
3. Toby King – Warrington Wolves – 18 offloads
4. Junior Nsemba – Wigan Warriors – 17 offloads
5. David Nofoaluma – York Knights – 16 offloads
Try assists
1. Jackson Hastings – St Helens – 13 try assists
2. Tyrone May – Hull KR – 13 try assists
3. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 10 try assists
4. George Williams – Warrington Wolves – 9 try assists
5. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 9 try assists
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 19 errors
2. Adam Keighran – Wigan Warriors – 16 errors
3. Lewis Martin – Hull FC – 15 errors
4. Tristan Sailor – St Helens – 13 errors
5. Davy Litten – Hull FC – 13 errors
Most missed tackles
1. Mikey Lewis – Hull KR – 47 missed tackles
2. Tom Weaver – Castleford Tigers – 45 missed tackles
3. Peta Hiku – Hull KR – 44 missed tackles
4. Jack Farrimond – Wigan Warriors – 44 missed tackles
5. Adam Cook – Leigh Leopards – 40 missed tackles