The top metre makers, offloaders, try assists, most errors and players with most missed tackles in Super League

Top metre makers
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 3,572 metres made
2. Liam Marshall – Wigan Warriors – 3,292 metres made
3. Tom Davies – Hull KR – 3,192 metres made
4. Bailey Hodgson – Leigh Leopards – 3,085 metres made
5. Tristan Sailor – St Helens – 3,068 metres made
Offloads
1. Taane Milne – Huddersfield Giants – 45 offloads
2. Herman Ese’ese – Hull FC – 42 offloads
3. Paul Vaughan – Warrington Wolves – 39 offloads
4. Harry Newman – Leeds Rhinos – 38 offloads
5. Tevita Pangai Junior – Catalans Dragons – 37 offloads
Try assists
1. Lachlan Lam – Leigh Leopards – 35 try assists
2. Mikey Lewis – Hull KR – 26 try assists
2. Jake Connor – Leeds Rhinos – 26 try assists
4. Tristan Sailor – St Helens – 24 try assists
5. Mason Lino – Wakefield Trinity – 20 try assists
Most errors
1. Tom Johnstone – Wakefield Trinity – 29 errors
2. Tom Davies – Hull KR – 28 errors
3. Davy Litten – Hull FC – 27 errors
4. Jordan Rapana – Hull FC – 26 errors
4. Mikey Lewis – Hull KR – 26 errors
4. Mark Percival – St Helens – 26 errors
Most missed tackles
1. Edwin Ipape – Leigh Leopards – 91 missed tackles
2. Luke Keary – Catalans Dragons – 83 missed tackles
3. Oliver Partington – Catalans Dragons – 81 missed tackles
4. Gareth O’Brien – Leigh Leopards – 80 missed tackles
5. Tyrone May – Hull KR – 76 missed tackles