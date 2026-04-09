Warrington Wolves v Leigh Leopards preview and 21-man squads

WARRINGTON WOLVES welcome back star fullback Cai Taylor-Wray for their Challenge Cup Quarter-Final clash against Leigh Leopards.
Taylor-Wray has missed the last month of action through injury, whilst Jordy Crowther misses out having suffered a fractured cheekbone against the same opponents last weekend.
The Wolves won that fixture against Leigh 42-6, and head coach Sam Burgess also has Tommy Rhodes and Kelepi Tanginoa at his disposal for this tie.
Meanwhile, Keanan Brand drops out the Leopards’ 21-man squad, with Umyla Hanley recalled for potentially his first appearance of the season.
Edwin Ipape is also in contention following an extended period on the sidelines, but Frankie Halton drops out.
SQUADS
Wolves: 1 Cai Taylor-Wray, 2 Josh Thewlis, 3 Toby King, 4 Albert Hopoate, 5 Matty Ashton, 6 George Williams, 7 Marc Sneyd, 8 Luke Yates, 9 Danny Walker, 10 James Harrison, 12 Sam Stone, 13 Ben Currie, 14 Sam Powell, 16 Liam Byrne, 18 Ewan Irwin, 20 James Bentley, 21 Luke Thomas, 22 Joe Philbin, 26 Josh Smith, 33 Tommy Rhodes, 34 Kelepi Tanginoa
Leopards: 3 Tesi Niu, 4 Umyla Hanley, 5 Josh Charnley, 6 Adam Cook, 7 Lachlan Lam, 8 Joe Ofahengaue, 9 Edwin Ipape, 10 Robbie Mulhern, 12 Owen Trout, 13 Isaac Liu, 14 Aaron Pene, 15 Jacob Alick-Wiencke, 16 Matt Davis, 17 Liam Horne, 19 Innes Senior, 20 AJ Towse, 21 Gareth O’Brien, 22 Jack Hughes, 24 Ben McNamara, 25 Louis Brogan, 28 Ryan Brown
Referee: Jack Smith
STATS
Last ten meetings:
Warrington 42, Leigh 6 (SLR7, 4/4/26)
Warrington 12, Leigh 34 (SLR25, 6/9/25)
Leigh 20, Warrington 16 (SLR20, 1/8/25)
Leigh 14, Warrington 21 (CCSF, 11/5/25)
(at Totally Wicked Stadium, St Helens)
Leigh 18, Warrington 14 (SLR8, 19/4/25)
Leigh 16, Warrington 12 (SLR24, 30/8/24)
Warrington 16, Leigh 14 (SLR8, 20/4/24)
Leigh 30, Warrington 12 (SLR13, 26/5/23)
Warrington 38, Leigh 20 (SLR5, 17/3/23)
Warrington 44, Leigh 18 (SLR11, 24/6/21)
Previous Challenge Cup meetings:
2025 (Semi-Final) Leigh 14 Warrington 21
(at Totally Wicked Stadium, St Helens)
2015 (Quarter Final) Warrington 34 Leigh 24
2008 (Round 4) Leigh 16 Warrington 28
2001 (Round 5) Warrington 20 Leigh 10
1982 (Round 1) Leigh 28 Warrington 17
1968 (Round 1) Leigh 11 Warrington 5
1959 (Round 2) Leigh 13 Warrington 3
1948 (Round 2) Warrington 8 Leigh 2
1933 (Round 1) Warrington 34 Leigh 3
1930 (Round 2) Warrington 12 Leigh 3
1921 (Round 2, Replay) Warrington 3 Leigh 8
1921 (Round 2) Leigh 10 Warrington 10