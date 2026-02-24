Wigan Warriors v Leigh Leopards preview and 21-man squads

WIGAN WARRIORS head coach Matt Peet has made just one change to the 21-man squad that came up against Hull FC last weekend.
Youngster Lukas Mason replaces Kian McDermott for Wigan, whilst Umyla Hanley could make his first appearance this season for Leigh Leopards.
Adrian Lam has made just one change to the 21-man squad that took on St Helens last week, with Ryan Brown replacing Aaron Pene.
SQUADS
Warriors: 1 Jai Field, 2 Zach Eckersley, 3 Adam Keighran, 5 Liam Marshall, 6 Bevan French, 7 Harry Smith, 8 Ethan Havard, 9 Brad O’Neill, 10 Luke Thompson, 11 Junior Nsemba, 12 Liam Farrell, 13 Kaide Ellis, 14 Sam Walters, 15 Patrick Mago, 17 Oliver Partington, 19 Jack Farrimond, 20 Sam Eseh Jr, 22 Tom Forber, 25 Taylor Kerr, 27 Lukas Mason, 32 Dayon Sambou
Leopards: 2 Keanan Brand, 3 Tesi Niu, 4 Umyla Hanley, 5 Josh Charnley, 6 Adam Cook, 7 Lachlan Lam, 8 Joe Ofahengaue, 9 Edwin Ipape, 10 Robbie Mulhern, 11 Frankie Halton, 12 Owen Trout, 13 Isaac Liu, 15 Jacob Alick-Wiencke, 16 Matt Davis, 17 Liam Horne, 18 Bailey Hodgson, 19 Innes Senior, 21 Gareth O’Brien, 22 Jack Hughes, 23 Andrew Badrock, 28 Ryan Brown
STATS