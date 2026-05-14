York Knights v Castleford Tigers preview and 21-man squads

MARK APPLEGARTH has named a 20-man squad for York Knights’ home clash against Castleford Tigers on Saturday afternoon.
Six players make their return with Toa Mata’afa, Sam Wood, Kieran Hudson, Will Dagger, King Vuniyayawa and Will Roberts all named.
Oli Field, Sam Cook, Myles Harrison and Ben Littlewood all drop out.
Meanwhile, the Tigers welcome back Louis Senior for his first outing of the season, with Mikaele Ravalawa dropping out.
Jack Ashworth also returns in place of Jimmy Beckett with Tom Nicholson-Watton heading back to Leeds Rhinos after his loan spell.
SQUADS
Knights: 1 Toa Mata’afe, 4 Sam Wood, 5 Scott Galeano, 6 Ata Hingano, 8 Jack Martin, 9 Paul McShane, 10 Paul Vaughan, 12 Jesse Dee, 14 Denive Balmforth, 15 Xavier Va’a, 16 Justin Sangaré, 17 Kieran Hudson, 21 Kieran Buchanan, 23 Jon Bennison, 24 Will Dagger, 27 Matty Foster, 31 King Vuniyayawa, 37 Cody Hunter, 46 David Nofoaluma
Tigers: 3 Zac Cini, 4 Darnell McIntosh, 6 Daejarn Asi, 7 Tom Weaver, 8 Renouf Atoni, 10 George Lawler, 11 Jordan Lane, 12 Alex Mellor, 13 Joe Stimson, 14 Brock Greacen, 15 Jack Ashworth, 20 Aidan Doolan, 21 Louis Senior, 22 Jason Qareqare, 23 Krystian Mapapalangi, 25 Sam Hall, 27 Cain Robb, 31 Ashton Golding, 35 Phoenix Laulu-Togaga’e, 36 Tyler Dupree
Referee: Marcus Griffiths
STATS
Last ten meetings:
York 16, Castleford 24 (NRCR5, 20/3/05)
(at Huntington Stadium)
Castleford 52, York 2 (NRCR1, 13/2/05)
Castleford 28, York 2 (CCR5, 26/2/99)
Castleford 40, York 14 (YCR2, 28/9/88)
York 18, Castleford 14 (SLC, 29/1/86)
(at Wigginton Road)
York 12, Castleford 10 (JPST-R1, 24/11/85)
(at Wigginton Road)
Castleford 34, York 6 (SLC, 18/9/85)
York 14, Castleford 12 (CCR3, 11/3/84)
(at Wigginton Road)
York 15, Castleford 15 (SLC, 29/11/81)
(at Wigginton Road)
Castleford 40, York 4 (SLC, 25/10/81)
No previous Super League meetings