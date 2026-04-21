York Knights v Toulouse Olympique preview and 21-man squads

MARK APPLEGARTH has named an unchanged 20-man squad for York Knights as they welcome Toulouse Olympique to the York Community Stadium on Thursday night.
Sam Cook, Myles Harrison, Cody Hunter and David Nofoaluma are on loan from Newcastle Thunder, along with Ben Littlewood on loan from Leeds Rhinos.
Meanwhile, Toulouse boss Sylvain Houles welcomes back winger Benjamin Laguerre.
SQUADS
Knights: 4 Sam Wood, 5 Scott Galeano, 6 Ata Hingano, 8 Jack Martin, 9 Paul McShane, 10 Paul Vaughan, 11 Josh Griffin, 12 Jesse Dee, 14 Denive Balmforth, 15 Xavier Va’a, 16 Justin Sangaré, 17 Kieran Hudson, 20 Oli Field, 21 Kieran Buchanan, 23 Jon Bennison, 29 Sam Cook, 35 Myles Harrison, 37 Cody Hunter, 46 David Nofoaluma, 47 Ben Littlewood
Toulouse: 1 Olly Ashall-Bott, 2 Paul Ulberg, 3 Reubenn Rennie, 5 Benjamin Laguerre, 6 Thomas Lacans, 7 Jake Shorrocks, 8 Lambert Belmas, 9 Brendan Hands, 10 James Roumanos, 11 Maxime Stefani, 12 Mathieu Jussaume, 13 Anthony Marion, 17 Rob Butler, 18 Baptiste Rodriguez, 20 AJ Wallace, 21 Ellis Gillam, 22 Henry O’Kane, 25 Luke Polselli, 28 Mathieu Pons, 29 Cesar Rouge, 30 Tiaki Chan
Referee: Marcus Griffiths
STATS